Федоров: Кримський міст атакували морські дрони

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони та пообіцяв збільшити їхнє виробництво, повідомляє Ліга.net.

За його словами, нещодавно мережу "розірвало" відео з виробництва російських ударних безпілотників "Ланцет", а вже сьогодні Кримський міст "розірвали" морські дрони.

"І так буде по кожному виду дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв і забезпечувати сили оборони. Виробництво вже виросло, за деякими категоріями, більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком" , — заявив Федоров.

Він зазначив, що дронів потрібно ще більше і пообіцяв збільшити їхню кількість.