У РФ заявили, що "зернова угода" має повністю припинитися з 18 липня

Посольство Росії в Білорусі передало Україні ноту щодо "зернової угоди", в якій заявило, що вона має бути повністю припинена з 18 липня, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

"Вранці 17 липня посольство Росії в Білорусі дипломатичними каналами передало українській стороні ноту, в якій викладено позицію Російської Федерації щодо подальшої долі "зернової угоди" , - сказав він.

У документі, зокрема, сказано, що РФ офіційно заперечує подальше продовження "зернового договору" після закінчення її терміну дії. У країні-агресорі вважають, що виконання ініціативи має бути повністю припинено з 18 липня.

У Росії також заявили, що колективний Захід не збирався виконувати "свою частину зобов'язань", які стосувалися "дотримання російських інтересів" у рамках угоди.

Йдеться, зокрема, про перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки, забезпечення логістики та страхування перевезень та низку інших питань.

Додамо, що ні Україна, ні її союзники не гарантували Росії виключень з санкцій задля того, аби продовжувати "зернову угоду".