Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним про продовження дії так званої "зернової угоди", бо вважає, що російський диктатор також цього хоче. Про це, з посиланням на турецькі ЗМІ CNN Turk та Anadolu, повідомляє Українська правда.

"Я вірю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати" , - заявив Ердоган.

Він додав, що планує телефонну розмову з Путіним, щоб "не чекати до серпня", коли очікується особистий візит російського диктатора до Туреччини.

Ердоган заявив, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла до історії як великий дипломатичний успіх. Вона дозволила перевезти понад 33 млн. тонн зернових, а це у свою чергу запобігло продовольчому дефіциту в багатьох країнах.

Вдень 17 липня представник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зупинення дії "зернової угоди". Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія офіційно поінформувала Туреччину та Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Останнім часом РФ постійно загрожувала не продовжити дію зернового коридору, незважаючи на заклики ООН та Туреччини, які стали посередниками домовленості.