На окупованій Херсонщині утворився 5-кілометровий затор через авто з Криму
Через автомобілістів, які виїжджають із тимчасово окупованого Криму, на тимчасово окупованій Херсонщині утворився затор протяжністю понад п'ять кілометрів, повідомляє Укрінформ.
"Затор завдовжки понад п'ять кілометрів утворився в Херсонській області на шляху автомобілістів, які виїжджають із Криму в бік Мелітополя", - йдеться в дописі ропагандистського видання "РИА Новости".
Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові перебуває мінімум 50 тисяч туристів із РФ, більшість із них заїхали на власних автівках.
Водночас поромною переправою через Керченську протоку після атаки на Керченський міст перевозить лише вантажний транспорт.