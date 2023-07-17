Британія запровадила нові санкції за примусову депортацію дітей до РФ

Велика Британія оголосила про нові санкції у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Як йдеться у заяві, Лондон ввів 14 нових санкцій у відповідь на спроби Росії знищити українську національну ідентичність, включно з 11 санкціями проти осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей.

Зазначається, що російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.

Серед оголошених російських посадовців – Уповноважений з прав дитини в Московській області Ксєнія Мішонова та міністр освіти Росії Сєргєй Кравцов.

Також сьогодні під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу, зокрема колишніій ведучий Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі заявив, що "українських дітей потрібно топити та спалювати".

Крім того, санкції націлені на міністра культури РФ Ольгу Любімову за використання нею своєї посади для підтримки "руйнівної антиукраїнської політики російської держави".