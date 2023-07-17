Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР: що відомо

За рішенням Печерського райсуду Києва підозрюваний у смертельній ДТП суддя Олескій Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року без визначення застави, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Київська міська прокуратура, "Суспільне" із судової зали.

17 липня суд розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу Тандиру. Його підозрюють у тому, що в ніч на 26 травня він із порушенням швидкості напідпитку збив на смерть нацгвардійця на столичному блокпосту.

За рішенням Печерського райсуду, запобіжний захід судді Тандиру продовжили не на 2 місяці, а до 26 серпня 2023 року, оскільки 26 серпня завершується термін досудового розслідування справи про ДТП на блокпосту.

Водночас на засіданні Тандир заявив про нібито "грубе порушення принципу презумпції невинуватості з боку Державного бюро розслідувань.

Мовляв, ДБР, ЗМІ, окремі активісти "оголошують і стверджують певні невстановлені факти".

"Це стосується, наприклад, алкогольної експертизи" , — заявив підозрюваний.

Відтак Тандир звернувся до суду з проханням заборонити Бюро "порушувати презумпцію невинуватості". Також він просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

За словами прокурора Михайла Доманського, потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

"Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного" , — додав прокурор.

Повідомляється, що суддя Олеся Батрин клопотання Тандира щодо презумпції невинуватості підтримала.

Під час розгляду запобіжного заходу адвокатка судді Тандира Ірина Бовнега принесла дві схеми блокпостів і заявила, мовляв на блокпосту "є безліч порушень". Також Бовнега також стверджує, що на блокпосту не було необхідних знаків.

Адвокатка додала, що нацгвардійці нібито, порушуючи правила, вийшли на дорогу раніше. Наостанок додала до матеріалів справи схеми та свої запити до різних органів, на які так і не отримала відповіді.

У своєму виступі Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими, просив змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас суд продовжив його арешт.

Представникам потерпілої сторони в їх участі у суді відмовили.