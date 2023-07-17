ПриватБанк скасував комісію для підприємців за деякі платежі

Державний ПриватБанк продовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Таким чином, нові користувачі додатку Термінал до 15 серпня можуть приймати платежі без комісій.

"Якщо ви підприємець і до 15 серпня встигнете підключити сервіс прийому платежів за допомогою смартфона Термінал, то можете приймати платежі без комісій" , — ідеться в повідомленні банку.

Щоб приймати карткові платежі через Термінал, користувачам потрібно завантажити на смартфон додаток Термінал у Google Play Store і зареєструватися в особистому кабінеті сервісу.

Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.

У банку додали, що понад 26 тисяч підприємців обрали Термінал і перетворили свої Android-смартфони з NFC на повноцінний POS-термінали.

Раніше повідомлялося, що державний ПриватБанк поступився лідерством за кількістю відділень іншому держбанку — Ощаду.