ПриватБанк скасував комісію для підприємців за деякі платежі
Державний ПриватБанк продовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Таким чином, нові користувачі додатку Термінал до 15 серпня можуть приймати платежі без комісій.
"Якщо ви підприємець і до 15 серпня встигнете підключити сервіс прийому платежів за допомогою смартфона Термінал, то можете приймати платежі без комісій", — ідеться в повідомленні банку.
Щоб приймати карткові платежі через Термінал, користувачам потрібно завантажити на смартфон додаток Термінал у Google Play Store і зареєструватися в особистому кабінеті сервісу.
Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.
У банку додали, що понад 26 тисяч підприємців обрали Термінал і перетворили свої Android-смартфони з NFC на повноцінний POS-термінали.
Раніше повідомлялося, що державний ПриватБанк поступився лідерством за кількістю відділень іншому держбанку — Ощаду.