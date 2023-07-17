США нададуть понад 500 млн доларів гуманітарної допомоги для України

Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 липня, оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява адміністраторки USAID Саманти Пауер, яку приводить "Голос Америки".

"США надають понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Саманта Пауер оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми повідомляли, що адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер прибула з візитом до Києва. Це вже другий її візит в Україну вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

Допомога від США

США активно допомагають Україні з самого початку повномасштабної війни. Вашингтон надав найбільшу кількість допомоги у військовій, гуманітарній та енергетичній сферах. Також США постійно надають Україні фінансову допомогу.

Нещодавно міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є найкращим стимулом для світової економіки.

До цього повідомлялось, що президент США Джо Байден та лідери НАТО одноголосно схвалили "суттєвий" новий пакет допомоги Україні.

Також українські дипломати зараз активно працюють для того, щоб американський Конгрес продовжив ще на рік закон про ленд-ліз.