Генсек ООН прокоментував вихід Кремля із "зернової угоди"

Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи погіршить ситуацію для сотень мільйонів людей, які страждають від голоду, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш із посиланням на ВВС.

"Сьогоднішнє рішення Російської Федерації завдасть удару людям, що потребують, всюди... Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони платитимуть за це" , — сказав генсек ООН.

Призупинення угоди означає, що відповідний пакт між ООН та Москвою, покликаний полегшити експорт російського зерна та добрив, також був розірваний, додав Гутерріш, наголосивши, що однією з цілей ООН є забезпечення глобальної продовольчої безпеки та стабільності світових цін на продовольство.

Як повідомлялось, 17 липня Росія заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати свою аграрну продукцію всім зацікавленим країнам.