Кулеба заявив, що не знає причин пригоди на Кримському мосту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не знає причин надзвичайної пригоди на Кримському мосту, але вона на користь Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава МЗС сказав 17 липня в ефірі СВS Mornings.

За його словами, шляхопровід, який з'єднує окупований Крим і Росію, є основним шляхом військового постачання для армії окупантів. І його руйнування збереже життя багатьох українців.

"У мене немає офіційних даних, але правда в тому, що один зруйнований російський міст означає менше зламаних життів українців. Тому що цим мостом російська армія в окупованому Криму й на окупованих територіях півдня України поповнюється додатковими ресурсами" , – сказав Кулеба.

"Stop playing hunger games": Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is "using hunger as an instrument" as it "slowly kills the grain initiative" that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023

Як повідомлялось, 17 липня на Кримському мосту обвалився проліт, рух зупинено.