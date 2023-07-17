На Харківщині в деяких районах оголосили примусову евакуацію дітей

В деяких районах Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області оголошена примусова евакуація дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, відповідне рішення ухвалила рада оборони Харківської області.

"Ми на раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади, дев'яти населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дитини. Попередньо це буде до Харкова" , — сказав Синєгубов.

Населені пункти знаходяться недалеко від кордону з Росією та знаходяться біж щоденними обстрілами з багатьох видів важкого озброєння. До вересня 2022 року громада перебувала під окупацією.

За словами Синєгубова, попередньо планується евакуювати дітей до Харкова. Однак за бажанням, можливе розміщення у гуртожитках ВНЗ Харкова або в інших областях, зокрема, у Полтавській та Рівненській.