Череватый: Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів

Череватый: Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів
Фото: Facebook

Російські загарбники зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин.

"На лимано-куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ.
Для розуміння – на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч.
Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК".
Череватий наголосив, що українські воїни тримають оборону і не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу.

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