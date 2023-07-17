В РФ розповіли, коли збираються запустити рух Керченським мостом

Окупанти збираються запустити двосторонній рух однією стороною Керченського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РИА Новости із посиланням на заяву віце-прем'єр Марата Хуснулліна на нараді із президентом РФ Володимиром Путіним та під час спілкування з журналістами.

За його словами, одна частина прольоту в бік Керчі на мосту повністю зруйнована, вона не підлягає відновленню і буде демонтована.

Він заявив, що рух Керченським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі буде запущено перші вантажні тестові автомобілі, якщо все буде добре, з першої години ночі запустять легкові машини.

Водночас він повідомив, що двосторонній рух одним боком мосту планують запустити 15 вересня, другим – у листопаді.

Хуснуллін повідомив, що підходи плавучими кранами до пошкодженої опори неможливі і доведеться побудувати тимчасовий міст для робіт.

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