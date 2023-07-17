Януковича обвинувачують у захопленні влади у 2010 році: справа вже в суді

Обвинувальний акт щодо колишнього президента Віктора Януковича та ексзаступника міністра юстиції, яких звинувачують у захопленні державної влади у 2010 році, скеровано до суду, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні 2022 року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідством встановлено, що у вересні — жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора.