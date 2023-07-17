В Мережі з'явилися супутникові фото пошкоджень Кримського мосту
Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки незаконно збудованого Керченського мосту з окупованого Криму на материкову частину Росії, який було підірвано проти ночі 17 липня, повідомляє Ділова столиця.
Змінки оприлюднив у своєму Twitter оглядач Financial Times Крістофер Міллер.
"На нових супутникових знімках, зібраних Maxar, видно ушкодження незаконного російського Кримського мосту після ранкової атаки", — підписав він знімки.
Як повідомлялось, 17 липня на Кримському мосту обрушився проліт, рух зупинено. За попередньою інформацією, міст було підірвано за допомогою надводного безпілотника.