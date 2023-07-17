Резніков провів телефонну розмову з Остіном: про що говорили

Міністри оборони України та Сполучених Штатів Олексій Резніков і Ллойд Остін провели телефонну розмову в понеділок напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в Пентагоні, а також Резніков у Twitter.

За словами очільника українського Міноборони, з Остіним він обговорив результати Вільнюського саміту НАТО й шляхи прискорення руху України до взаємосумісності з Альянсом.

Також міністри обговорили плани завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн" й ситуацію на полі бою та потреби української армії в озброєнні та техніці, зокрема надання Сполученими Штатами касетних боєприпасів.

У Пентагоні своєю чергою підкреслили, що Остін і Резніков обговорили пріоритети завтрашнього засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі.

Воно "буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах, а також підтримці і забезпеченню України в довгостроковій перспективі", зазначили в пресслужбі Міноборони США.

Перед тим міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.