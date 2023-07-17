Шольц: Відмова Росії продовжити "зернову угоду" надсилає поганий сигнал світу

Відмова Росії продовжити угоду, що дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів, посилає поганий сигнал решті світу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє The Economic Times.

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду щодо зерна, посилає поганий сигнал ... решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі" , - сказав він.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Останні кілька місяців російські чиновники активно погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді", яка зробила можливим експорт українського продовольства Чорним морем.

Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

При цьому посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна.