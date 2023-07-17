Франція закликала Росію припинити шантаж продовольчої безпеки світу

Франція засуджує припинення Росією своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі. Росія несе повну відповідальність за блокування судноплавства в цьому морському районі та незаконну блокаду українських портів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

"Росія повинна припинити шантаж продовольчої безпеки світу і скасувати своє рішення" , - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві зазначили, що Франція разом зі своїми партнерами продовжить активізувати дії щодо зниження ризику відсутності продовольчої безпеки для найуразливіших груп населення в усьому світі, зокрема за допомогою коридорів солідарності ЄС.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Останні кілька місяців російські чиновники активно погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді", яка уможливила експорт українського продовольства Чорним морем.

Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

При цьому посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна.