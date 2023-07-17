У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України

Сполучені Штати не можуть підтвердити причетність України чи будь-якої іншої сторони до останніх вибухів на так званому Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів із материковою Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу в понеділок заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця Пентагону зауважила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту, але підкреслила, що "Крим – це частина України".

"Право говорити про свої операції залишимо за українцями", – додала вона.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який виступав на окремому брифінгу в понеділок, у відповідь на питання зазначив, що "ми спостерігаємо за цією ситуацією".

"Можу лише висловити загальне спостереження: Україні вирішувати, як вона веде цю війну, захищаючи свою територію, свій народ, свою свободу", – зауважив Блінкен.

Нагадаємо, так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинено. Російські телеграм-канали повідомили, що "впав" проліт моста.

За даними джерел, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів.

Пізніше версію про два надводні безпілотники озвучило і російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.