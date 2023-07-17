Зеленський запропонував Туреччині та ООН аналог "зернової угоди"

Зеленський запропонував Туреччині та ООН аналог "зернової угоди"

Президент Володимир Зеленський направив листи генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану з пропозицію продовжити дію Черноморської зернової ініціативи у тристоронньому форматі або підписати іншу аналогічну угоду по експорту аграрної продукції з України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив Зеленський у своєму відеозверненні.

"Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля", — підкреслив він.

Зеленський додав, що продовольство з України забезпечує базову продовольчу безпеку для майже 400 мільйонів людей.

"Результати нашої Чорноморської зернової ініціативи красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії… Дуже важливо – наш продовольчий експорт дозволяє рятувати життя в таких країнах, як Ємен і Сомалі… різних людей… різної релігії, різного етнічного походження… Але вони всі однаково мають право на життя", — підкреслив голова держави.

Як повідомлялось, 17 липня Росія заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати свою аграрну продукцію всім зацікавленим країнам.

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