Зеленський запропонував Туреччині та ООН аналог "зернової угоди"

Президент Володимир Зеленський направив листи генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану з пропозицію продовжити дію Черноморської зернової ініціативи у тристоронньому форматі або підписати іншу аналогічну угоду по експорту аграрної продукції з України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив Зеленський у своєму відеозверненні.

"Я направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так як це найнадійніше. Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля" , — підкреслив він.

Зеленський додав, що продовольство з України забезпечує базову продовольчу безпеку для майже 400 мільйонів людей.

"Результати нашої Чорноморської зернової ініціативи красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії… Дуже важливо – наш продовольчий експорт дозволяє рятувати життя в таких країнах, як Ємен і Сомалі… різних людей… різної релігії, різного етнічного походження… Але вони всі однаково мають право на життя" , — підкреслив голова держави.

Як повідомлялось, 17 липня Росія заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати свою аграрну продукцію всім зацікавленим країнам.