ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту

ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту
Фото: скріншот відео

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) оцінили наслідки руйнування Кримського мосту, які, на їхню думку, перешкоджають російській логістиці з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Українська правда.

У звіті вказують: атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України.

Російська влада звинуватила українські спецслужби в тому, що вранці 17 липня по мосту між Росією та окупованим Кримом було завдано удару дронами.

Російські туристи, які тікають з окупованого Криму, швидше за все, загострили ситуацію на дорогах і, ймовірно, перешкоджають російській логістиці з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики підкреслюють: міст через Керченську протоку та військові території в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил, які захищаються від повномасштабного російського вторгнення та окупації України, про що раніше повідомляли ISW та українські чиновники.

Вони також стверджують, що російське матеріально-технічне забезпечення на півдні України, ймовірно, постраждає в короткостроковій і середньостроковій перспективі, що посилить нещодавні скарги на неадекватне російське постачання на півдні України, а це може ще більше підірвати довіру до Міноборони РФ.

Ключові висновки ISW за 17 липня

  • Атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме значний і тривалий вплив на російську логістику в розпал триваючого українського контрнаступу на півдні.
  • ПВК "Вагнер" продовжує підготовку до постійної присутності в Білорусі.
  • Росія продовжує зусилля з реорганізації свого апарату внутрішньої безпеки після збройного заколоту групи "Вагнера".
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня.
  • Війська РФ проводили активні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку.
  • Також вони продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної, навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Сили оборони продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута і просунулися вперед поблизу Донецько-запорізького адміністративного кордону.
  • Російські війська проводили обмежені контратаки на заході Донецької області.
  • За інформацією російських джерел, українські сили продовжують безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області.
  • Російське видання "Верстка" повідомило, що з початку війни російська влада звільнила щонайменше вісім своїх військових командирів, не призначивши їх на нові посади.
  • Російська окупаційна влада продовжує штучно збільшувати кількість російських громадян в окупованій Україні напередодні вересневих регіональних виборів.

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