Зерновий коридор: США не планують військову блокаду Чорного моря

Сполучені Штати Америки (США) не розглядають можливість організувати військову блокаду в Чорному морі на тлі оголошення влади РФ про відмову в пролонгації "зернової угоди".﻿ Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так чиновник відповів на запитання журналістів, чи можливе продовження перевезення зерна з українських портів із "якимось ескортом", покликаним захистити судна від російських атак.

"Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду - ефективну військову блокаду у Чорному морі... Ні, це не той варіант, який активно розглядається, яким ми активно займаємось" , - сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв﻿, що Штати та Україна розмірковують над іншими варіантами експорту продовольства, замість "зернової угоди", яку зірвала РФ.

Зрив Росією "зернової угоди"

17 липня влада РФ заявила про розрив﻿ домовленостей щодо "зернової угоди". Йдеться про домовленості, які Туреччина та ООН підписали окремо з РФ та Україною про постачання українського продовольства до країн, які найбільше потребують цього.

Президент України Володимир Зеленський після цього зазначив, що це не заважає продовжити﻿ експорт зерна в односторонньому порядку та обговорив ситуацію із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.