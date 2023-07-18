Німеччина закликала ООН об'єднати зусилля для повернення дітей, викрадених РФ
Організація об'єднаних націй (ООН) має об'єднати зусилля з владою України, іншими державами та міжнародними організаціями для повернення українських дітей, викрадених російськими окупантами та вивезеними на територію країни-агресора, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН.
Глава МЗС ФРН також закликала провести розслідування такої депортації дітей, здійсненої РФ на тимчасово окупованій території України.
"Хочу закликати всіх вас об'єднати зусилля з міжнародними організаціями, владою України та неурядовими організаціями для розслідування депортації до Росії, та спільно знайти способи повернути додому цих дітей", - сказала Бербок.
Німецький міністр наголосила, що депортовані діти належать своїм батькам, і їх треба негайно повертати додому в Україну.
Також керівник МЗС ФРН у своєму виступі закликала владу РФ не намагатися обдурити світ, навіть якщо Кремль займається самообманом. Вона зазначила, що воєнні злочини російських окупантів в Україні за час від початку повномасштабного вторгнення "світ побачив на власні очі", та "почув історії матерів, чиїх дітей вкрав уряд Росії".
Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала реформувати міжнародне право, щоб російського диктатора Володимира Путіна було притягнуто до відповідальності за розв'язання війни проти України.