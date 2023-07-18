Німеччина закликала ООН об'єднати зусилля для повернення дітей, викрадених РФ

Організація об'єднаних націй (ООН) має об'єднати зусилля з владою України, іншими державами та міжнародними організаціями для повернення українських дітей, викрадених російськими окупантами та вивезеними на територію країни-агресора, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН.

Глава МЗС ФРН також закликала провести розслідування такої депортації дітей, здійсненої РФ на тимчасово окупованій території України.

"Хочу закликати всіх вас об'єднати зусилля з міжнародними організаціями, владою України та неурядовими організаціями для розслідування депортації до Росії, та спільно знайти способи повернути додому цих дітей" , - сказала Бербок.

Німецький міністр наголосила, що депортовані діти належать своїм батькам, і їх треба негайно повертати додому в Україну.

Також керівник МЗС ФРН у своєму виступі закликала владу РФ не намагатися обдурити світ, навіть якщо Кремль займається самообманом. Вона зазначила, що воєнні злочини російських окупантів в Україні за час від початку повномасштабного вторгнення "світ побачив на власні очі", та "почув історії матерів, чиїх дітей вкрав уряд Росії".

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала﻿ реформувати міжнародне право, щоб російського диктатора Володимира Путіна було притягнуто до відповідальності за розв'язання війни проти України.