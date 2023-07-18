Британія: Не можна допустити, щоб війна тривала ще 500 днів

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що світ не може допустити затягування війни в Україні й закликав російського президента Путіна негайно вивести війська з України та розблокувати Чорне море для судноплавства, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів" , - наголосив глава британської дипломатії. ﻿﻿

Він нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру" , - зауважив Клеверлі.

Він підкреслив, що справедливий і міцний мир – це те, чого прагне міжнародна спільнота, і Росія має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз" , - заявив Клеверлі.

Крім того, британський міністр окремо наголосив на необхідності продовжити Чорноморську "зернову угоду", щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.