РФ за добу втратила 700 військових та майже 40 артсистем — Генштаб

РФ за добу втратила 700 військових та майже 40 артсистем — Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу російська армія втратила в Україні приблизно 710 військових, а також 38 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 4 танки та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 239010 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків – 4119 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8051 (+17),
  • артилерійських систем / artillery systems – 4542 (+38),
  • РСЗВ – 689 (+4),
  • засобів ППО – 428 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),
  • крилатих ракет – 1273 (+0),
  • кораблів / катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27),
  • спеціальної техніки – 677 (+0) од.

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