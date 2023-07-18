РФ за добу втратила 700 військових та майже 40 артсистем — Генштаб
За минулу добу російська армія втратила в Україні приблизно 710 військових, а також 38 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 4 танки та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 239010 (+710) осіб ліквідовано,
- танків – 4119 (+4),
- бойових броньованих машин – 8051 (+17),
- артилерійських систем / artillery systems – 4542 (+38),
- РСЗВ – 689 (+4),
- засобів ППО – 428 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27),
- спеціальної техніки – 677 (+0) од.