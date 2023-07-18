У ГУР розповіли, що робитимуть "вагнерівці" в Білорусі

У ГУР розповіли, що робитимуть "вагнерівці" в Білорусі
Фото: Facebook

До 700 найманців ПВК "Вагнера", які наразі прибули до Білорусі, виконуватимуть дві функції – навчання солдат і "нервування" НАТО, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"На зараз, попри повідомлення про вже декілька колон, які йдуть і йдуть, йдеться про сотні людей – 500-700 бойовиків", – зазначив Юсов.

За його словами, найманці перебуватимуть у Білорусі "в статусі людей, про яких два диктатори між собою домовились".

Частина з цих 500-700 людей справді буде інструкторами. Вагнерівці готуватимуть білоруську армію, а пізніше, можливо, навчатимуть і нові підрозділи мобілізованих росіян.

"А частина буде публічно і свідомо залучена, зокрема, в тому, щоб нервувати Польщу, інші країни-члени Альянсу і Європейського Союзу", – сказав представник ГУР.

Він наголосив, що ці найманці не становлять якоїсь загрози для ЄС та країн НАТО, тим паче, що вони заходять до Білорусі роззброєними, і також у роззброєному стані вони здебільшого залишають тимчасово окуповані території України.

Юсов додав, що Україна моніторить ситуацію, проте наразі прибуття "вагнерівців" до Білорусі жодним чином не змінює безпекової ситуації.

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