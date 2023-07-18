ЄС закликав Росію негайно повернутися до "зернової угоди"

Євросоюз закликав Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи.﻿ Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві щодо припинення Росією "зернової угоди", повідомляє Європейська правда.

Боррель від імені всього ЄС наголосив, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю.

Розриваючи угоди, Росія одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна та несе виняткову відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство, додав Боррель.

"ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи" , – йдеться у заяві.

ЄС докладатиме всіх зусиль, щоб продовжувати підтримувати своєчасну та стабільну доставку всіх товарів, особливо сільськогосподарської продукції, на світові ринки через "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною.

ЄС продовжуватиме співпрацювати з постраждалими країнами-партнерами для вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки та підтримувати всі зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, додав Боррель.

Росія оголосила﻿ про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити﻿ функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.