Сирський: РФ зосередила основні сили на Куп'янському напрямку

На східному напрямку фронту ситуація складна, але контрольована. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Укрінформ.

За словами Сирського, Сили оборони продовжують виконувати задачі на східному напрямку. Ситуація складна, але контрольована.

"Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування" , - підкреслив він.

Як зауважив командувач, водночас росіяни зосередили основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. "Продовжуємо битися. Переможемо" , - наголосив Сирський.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що активізацією﻿ дій на Куп’янському напрямку росіяни намагаються відтягнути резерви Сил оборони з критично важливих ділянок фронту, проте, на думку експертів, окупантам не вдасться здійснити оперативно значимий прорив.