Сирський: РФ зосередила основні сили на Куп'янському напрямку
На східному напрямку фронту ситуація складна, але контрольована. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Укрінформ.
За словами Сирського, Сили оборони продовжують виконувати задачі на східному напрямку. Ситуація складна, але контрольована.
"Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування", - підкреслив він.
Як зауважив командувач, водночас росіяни зосередили основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону.
"Продовжуємо битися. Переможемо", - наголосив Сирський.
Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що активізацією дій на Куп’янському напрямку росіяни намагаються відтягнути резерви Сил оборони з критично важливих ділянок фронту, проте, на думку експертів, окупантам не вдасться здійснити оперативно значимий прорив.