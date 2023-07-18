Експорт болгарської зброї зріс на 200% після початку війни в Україні

Болгарський експорт озброєнь 2022 року після початку вторгнення Росії до України збільшився на 200%. Про це заявив у понеділок на державному телебаченні Міністр економіки Болгарії Богдан Богданов, його цитує Euractiv, повідомляє Європейська правда.

Минулого року експорт спеціалізованої зброї з Болгарії склав 1,7 мільярда євро, що становить 2% валового внутрішнього продукту країни.

"Болгарська збройова промисловість розвивається, і метою є модернізація виробництва. Ми намагаємося забезпечити безпечне середовище для людей, які працюють на цих заводах" , – додав міністр економіки.

Болгарія намагається швидко адаптувати свої заводи до виробництва систем озброєння та 155 мм боєприпасів за стандартом НАТО.

Майже вся продукція зброї в 2022 році була експортована через посередників в Україну.

2022 року Болгарія експортувала до Києва переважно боєприпаси для старих радянських систем озброєння, на які значною мірою продовжує покладатися Україна.

Експорт через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Рмена Радєва та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати його безпосередньо до України.

Наразі при владі в країні знаходиться прозахідний уряд, для якого експорт зброї не є табу.

Безпека болгарської збройової промисловості також є серйозним питанням для уряду через серію диверсій проти військових заводів в останні роки, в яких підозрюють російські спецслужби.

Міністр оборони Тодор Тагарьов розповів у неділю, що Болгарія постійно отримує запити про те, що потрібне Україні для захисту від російської агресії.