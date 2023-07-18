Розвідка Британії: Україна і РФ досягли незначних просувань

Британська розвідка у вівторок проаналізувала ситуацію на полі бою, констатувавши, що українські та російські війська досягли за минулий тиждень незначних просувань на фронті, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Згідно зі зведенням, протягом останнього тижня бойові дії тривали на багатьох ділянках фронту, при цьому обидві сторони, за словами британських аналітиків, "досягли незначних просувань на різних напрямках".

На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси біля Кремінної.

Україна ж продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються.

Далі на південь Донецької області, особливо навколо Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху.

На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи вже прорвала основні оборонні лінії Росії, констатували британські аналітики.

На цій ділянці Росія, ймовірно, запровадила режим нормованих обстрілів, намагаючись зберегти свою критично важливу здатність вести вогонь непрямим наведенням.

У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.