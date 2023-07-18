Відсудили 1,8 млрд грн: НБУ виграв суд проти Бахматюка

Печерський районний суд міста Києва 13 липня ухвалив рішення стягнути з колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку, повідомляє Новое время.

Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості банку за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

"Попри численні спроби Бахматюка, а також пов’язаних з ним компаній-нерезидентів ухилитися від виконання зобов’язань щодо повернення коштів за договором рефінансування, суд виніс справедливе рішення у справі та задовольнив позовні вимоги НБУ в повному обсязі. На жаль, крапку в цій справі ставити наразі зарано, однак ухвалення судом цього рішення є визначальною подією щодо відновлення порушених прав НБУ. Ми переконані, що у випадку його оскарження воно має всі підстави залишитися чинним" , — зазначив директор Юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

Раніше повідомлялося, що "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклав з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань та уклав з Національним банком договір поруки. Оскільки і банк, і його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, НБУ у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна відбулося погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн. Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовами НБУ до Бахматюка за іншими кредитами рефінансування. Загальна сума заборгованості Бахматюка як поручителя перед Нацбанком становить майже 8 млрд грн.