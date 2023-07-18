Японія готує нові економічні санкції проти РФ - KYODO

Японія розглядає можливість запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії за вторгнення в Україну з посиланням на KYODO, повідомляє Дзеркало тижня.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що уряд обговорить, які конкретні кроки країна вживе на тлі європейських та американських обмежувальних заходів щодо експорту транспортних засобів до РФ, додавши, що поки що нічого не вирішено.

Хоча Японія заборонила постачання в Росію автомобілів класу люкс вартістю понад 43 тисячі доларів США з квітня минулого року, заплановані додаткові санкції можуть поширитися на дешевші вживані автомобілі, які користуються широким попитом у Росії, кажуть експерти.

Мацуно також розкритикував вихід РФ з угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море, заявивши, що це рішення "вкрай прикро", і Японія уважно стежитиме за його впливом на світові постачання продовольства.

У співпраці з країнами G7 та міжнародною спільнотою Японія "рішуче закликає Росію повернутися до угоди про експорт зерна, щоб забезпечити перезапуск цієї ініціативи", - сказав Мацуно.

Раніше повідомлялося, що влада Японії заборонила надавати РФ послуги в будівельній та інженерній галузі, а також постачати товари приблизно 80 організаціям, пов'язаним з російськими збройними силами.