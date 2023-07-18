Генштаб про наступ на півдні: Успіх у напрямку Пологів та Бердянська

Збройні Сили України мають успіх на двох ділянках під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він зазначив, що в районі Бахмута ЗСУ також продовжують наступ на північному та південному флангах.

Ковальов заявив, що росіяни чинять потужний опір, тривають важкі бої.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли﻿ у наступ на Куп'янському напрямку.