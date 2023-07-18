Молдова засудила вихід РФ із "зернової угоди" та обстріли Одещини
Глава МЗС Молдови Ніку Попеску виступив із засудженням Росії, яка вийшла з "зернової угоди" та у ніч на вівторок обстріляла південь України, повідомляє Європейська правда.
Міністр зазначив, що Молдова рішуче засуджує односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, нехтуючи невпинні зусилля ООН і Туреччини.
"Бомбардування Одеської області минулої ночі, включно з портом, розкриває російську тактику використання їжі як зброї, позбавляючи продовольства тих, хто його найбільше потребує", – заявив Попеску.
Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.