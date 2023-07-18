Тисячі викрадених в Україні дітей перевозять до Білорусі та "виховують" – ЗМІ

З вересня 2022 року близько 2150 українських дітей віком від шести років було вивезено до Білорусі, до осені кількість таких дітей може становити 3000. Це відбувається з відома диктатора Білорусі Олександра Лукашенка і робить його прямим співучасником воєнних злочинів Росії. Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє Ліга.net.

У матеріалі йдеться, що до Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) передано докази зв'язку Лукашенка та інших офіційних осіб Білорусі з масовим викраденням українських дітей, яке вже стало підставою для видачі МКС ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Як заявили в білоруській опозиційній групі Національне антикризове управління, яке передало документи до МКС, Лукашенко "є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до Білорусі" і "безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів".

Видання стверджує, що з вересня 2022 року близько 2150 українських дітей старше 6 років було вивезено до Білорусі, а до осені кількість таких дітей може становити 3000. Дітей розміщують у Мінській області у санаторії "Острошицьке містечко", центрі "Зубренок" та таборі "Дубрава", а також у таборі "Золоті піски" на Гомельщині.

Як зазначають журналісти, в аналогічних таборах у Росії дітей піддавали примусовому "перевихованню", били за непослух, а також налаштовували проти України. У деяких випадках дітей змушували проходити військовий вишкіл, пише видання.

The Telegraph також публікує відео, яке було знято, як стверджується, у санаторії "Дубрава". На записі білоруські співачки Груздєви виступають перед українськими дітьми та бажають Байдену та Зеленському "здохнути" і щоб "Путін процвітав і взяв під контроль усю Україну".

За даними юриста київського Регіонального центру прав людини Катерини Рашевської, з березня 2023 року лише за два місяці з окупованих територій до "таборів перевиховання" в окупованому українському Криму, РФ та Білорусі було вивезено 4441 дитину, "і це далеко не остаточна цифра".