Британія вивчає захоплену в Україні російську військову техніку

Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін.

Радакін пояснив, для чого Британія вивчає захоплену на полі бою в Україні російську техніку.

"Це справді важливо, тому що ми в клубі держав, і коли ми отримуємо російське озброєння або озброєння інших країн, яке може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями" , – сказав Радакін.

За його словами, у Британії є фахівці, які розбирають деталі техніки на рівні криміналістів.