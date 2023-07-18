Нічна атака на Одесу: пошкоджені церква та готель на Морвокзалі

Унаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на 18 липня постраждали будівлі церкви та готелю "Одеса" на Морвокзалі, повідомляє Укрінформ.

Фото наслідків обстрілу оприлюднив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

У будівлі готелю постраждав скляний фасад. Зазначимо, готель "Одеса" побудували на Морвокзалі у 2001році. З 2011 року він не працював.

Фото: t.me/Nazars_look

У Свято-Нікольському храмі також вибиті вікна. Церква була освячена в 1994 році та належить до УПЦ МП.

Фото: t.me/Nazars_look

Нагадаємо, протиповітряна оборона вночі збила﻿ усі шість ракет "Калібр", якими росіяни атакували Одесу, і знищила 21 ворожий дрон Shahed-136 на підльоті з моря до Одеської області. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.