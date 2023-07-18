ЗСУ: Ідуть важкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці

Тривають тяжкі бої за село Старомайорське Донецької області, перевага на боці українських захисників. Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень під час брифінгу в Military Media Center, повідомляє Українська правда.

"ЗСУ продовжать ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, проводять розмінування та заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги - важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, за течією. Тут перевага на нашому боці.

...Ворог намагається перекидати свої резерви на ті ділянки фронту, де ми ведемо наступальні дії і намагаємося просуватися вперед. Це просування, можна сказати, покрокове. Нехай це і невеликі відстані, але вони є досить відчутними для ворога" , - заявив представник Сил оборони.

Шершень уточнив, що в обороні українських бійців - без втрат позицій. Зокрема, він зазначив, що ЗСУ продовжують успішно стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки та Красногорівки.