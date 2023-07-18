Україна показала, як треба воювати у ХХІ столітті — Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав Україну "бойовою лабораторією" для українських військ та їх західних союзників, які експериментують із новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими загарбниками. Про це він сказав на заході щодо модернізації британської армії, повідомляє Ліга.net.

За словами глави Міноборони, "жага до виживання" України призвела до того, що офіційний Київ відмовився від норм і правил мирного часу, щоб випробувати/застосувати нове озброєння та його модифікації, запропоновані союзниками.

Він наголосив, що така новація вигідна і союзникам України.

"Їм [українцям] довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, – і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало шлях і нам" , – сказав Воллес.

Міністр оборони Британії наголосив, що шкодує про обставини, через які це сталося, "але це показало, як треба діяти у ХХІ столітті на новому полі битви".