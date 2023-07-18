СБУ викрила банк, який допомагав підпільним казино "відмити" 5 млрд

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Служба безпеки України.

"Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом" , - йдеться в повідомленні.

В СБУ не називають банку, але зазначають, що до організації оборудки причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва, який позбавили ліцензії в березні 2023 року.

Можна припустити, що йдеться про власників "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK). Як відомо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.

Для реалізації злочинної схеми зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Через організацію масштабної схеми незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом, за рік після початку повномасштабного вторгнення зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваним загрожує покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.