У РФ кажуть, що запустили реверсний рух Кримським мостом

Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух по одній смузі Кримського мосту вночі 18 липня.

"Рух автотранспорту Кримським мостом відкрито в реверсивному режимі по крайній правій смузі напрямку Тамань - Керч" , - повідомили у відомстві.

Окупанти заявили, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі планували запустити перші вантажні тестові автомобілі – і якщо все буде добре, то з першої години ночі – пустити легкові машини.

Також росіяни заявили, що збираються запустити двосторонній рух з одного боку Кримського мосту 15 вересня, а з другого боку – у листопаді, один проліт відновленню не підлягає.