ЗСУ знищили під Бахмутом новітній російський танк за три мільйони доларів
У районі Бахмута військові однієї з механізованих бригад 24-ої ОМБр імені короля Данила знищили російський танк Т-90, вартістю в три мільйони доларів, повідомляє Укрінформ.
Про це йдеться в повідомленні бригади.
"Під час вдалого штурму в районі Бахмута побратими однієї з механізованих бригад "роззули" новітній російський танк Т-90. За нашими даними, ворожий екіпаж планував відтягнути бойову броньовану машину в тил вночі, аби відновити її боєздатність. Але FPV-пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр імені короля Данила двома точними влучаннями перетворили ворожий танк на металобрухт", - йдеться у дописі.