Росіяни намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку — ЗСУ

Російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку фронту.﻿ Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий на брифінгу, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Тут (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) ворог намагається перехопити ініціативу. Сили оборони стримують його" , - сказав він.

Череватий зазначив, що цей напрямок є лідером за артилерійськими ударами. Так, за добу росіяни 536 разів били різними типами й калібрами артилерії.

Також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів. Наші військові знищили 34 загарбників та поранили ще 115. Вони також підбили російський танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гармати, безпілотник, три склади боєприпасів та сім авто, які підвозили боєприпаси.