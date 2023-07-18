Після деокупації у Криму створять 10 військових адміністрацій – Ташева

Після деокупації Криму на півострові розглядається можливість створення 10 районних військових адміністрацій відповідно до нового законодавства. Така ініціатива має на меті реалізувати реформу децентралізації на звільненій території, заявила постпред президента в АРК Таміла Ташева.

Вона наголосила на важливості перегляду підходу до процесу децентралізації в Криму. На півострові треба буде створити дієву систему управління, щоби показати жителям переваги реформи, яка напрацьовувалася в Україні за період війни.

Ташева зазначила, що законодавчі зміни необхідні для врегулювання законодавства під час створення військових адміністрацій в АРК. Вони допоможуть визначитись із територіальними громадами, які будуть після деокупації у Криму.