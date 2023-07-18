Україна виграла у Росії в ЄСПЛ у справі за позовом Москви

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у повному обсязі відхилив усі претензії Росії до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році, повідомляє Європейська правда.

Про це заявили у Міністерстві юстиції України та пресслужбі ЄСПЛ.

18 липня ЄСПЛ оголосив рішення у справі "Росія проти України", що виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за 10 групами звинувачень.

"У сьогоднішньому рішення ЄСПЛ одностайно вирішив відхилити заявку" , – заявили у Суді.

У рішенні зазначають, що Росія проігнорувала низку запитів від суду і не брала участі у процесі, відколи припинила членство у Раді Європи.

Росія у квітні 2022 року надала для підтримки своєї заявки понад 2000 пакетів документів, але після того припинила спілкуватися зі Страсбургом та, зокрема, у травні проігнорувала прохання суду надати переклад документів, а також не відповіла на лист, надісланий у листопаді, з питанням про те, чи Росія ще зацікавлена у продовженні розгляду їхньої заявки.

"З огляду на постійну відсутність відповідей, Суд вирішив, що влада Росії більше не зацікавлена продовжувати розгляд заявки… Окрім того, він не знайшов підстав, пов’язаних з дотриманням прав людини, як визначено Конвенцією та її протоколами, які би вимагали у будь-якому разі продовжувати розгляд справи" , – зазначили в ЄСПЛ.

Рішення є остаточним.

Нагадаємо, влітку 2021 року Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.