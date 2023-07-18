Бізнес в Україні навчився підробляти фіскальні чеки, які видають РРО

Державною податковою службою викрито схему видачі імітованих фіскальних чеків.

"Фахівцями ГУ ДПС у м. Києві виявлено мережу магазинів, у якій під час продажу товару за готівку видавалися чеки, що імітують фіскальні" , - йдеться у повідомленні.

Чеки створювалися за допомогою традиційного РРО із зазначенням усіх необхідних реквізитів оригінальних чеків (фіскальний номер РРО, заводський номер РРО тощо), що належать до зареєстрованого ДПС РРО. При цьому інформація про такі операції не надсилалася до Системи обліку даних РРО.

Після викриття цієї схеми середньодобові готівкові розрахунки у вказаній мережі зросли в 10-15 разів.

Також у м. Харкові податківці викрили фізичну особу - підприємця, який при здійсненні господарських операцій використовував схожу схему приховування доходів від оподаткування. Тобто програмний РРО, який використовувався суб'єктом господарювання, дозволяв ухилятися від належного обліку та сплати податків.

Як випливає з повідомлення ДПС, такі порушення не обмежуються вказаними випадками.