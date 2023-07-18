ГУР: Суровікін фактично усунутий, його доля вирішується

Заступника командувача угрупуванням вторгнення РФ в Україну Сергія Суровікіна фактично усунуто від повноважень після "заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, після "бунту" Пригожина в Росії почалися "змагання жаб і гадюк", а Суровікін фактично позбавлений своїх повноважень.

Він зазначив, що долю високопоставленого російського військового злочинця ще не вирішено.

Юсов заявив, що перестановки у військовому керівництві РФ грають на руку Україні, але у довгостроковій перспективі, оскільки негативно впливають на моральний дух та боєздатність ворога.