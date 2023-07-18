За добу росіяни атакували 10 областей – зведення ОВА

Російські війська за добу здійснили атаки на 10 областей України, є загиблі і поранені. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 18 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив три обстріли, пролунали 11 вибухів. По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району росіяни випустили дві некеровані ракети із гелікоптерів, здійснили обстріл із мінометів (горіло сіно на території колишньої ферми). По Сновській громаді Корюківського району ворог бив з мінометів.

У Сумській області зранку зафіксовано 45 обстрілів прикордоння. Пролунав 271 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.

У Білопільській громаді загинули двоє людей, поранення дістали десятеро. Пошкоджено адміністративну будівлю, чотири багатоквартирні будинки, гараж, два автомобіля, електромережі. В інших громадах зафіксовано руйнування та пошкодження цивільних обʼєктів, житла.

За добу 24 прифронтові населені пункти Запорізької області перебували під ворожим вогнем. Війська РФ здійснили 104 обстріли: з авіації били по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Новоандріївку, з РСЗВ обстрілювали Новодарівку, Темирівку, Новоіванівку, Кам'янське. 95 артилерійських обстрілів ворог здійснив по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток тощо. Зафіксовано 26 пошкоджених цивільних об'єктів.

Внаслідок авіаудару по Оріхову загинула 72-річна жінка. 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу. Поранених жінок віком 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка госпіталізували.



У Дніпропетровській області вчора вдень загарбники випустили ракету по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені кілька житлових будинків. Вночі росіяни обстрілювали Нікополь з важкої артилерії. Над Дніпропетровщиною ППО збила дрон типу Shahed.

У Харківській області на Слобожанському напрямку російська армія з мінометів та артилерії обстріляла Вовчанськ, Караїчне і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії західніше Лимана Першого, завдав авіаційних ударів у районах Кислівки й Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка. Внаслідок обстрілу Кіндрашівки Куп’янського району знищено автомобіль.

В результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства, два приватні житлові будинки та господарчі споруди. Двоє чоловіків віком 49 і 60 років дістали легкі поранення.

У Луганській області вчора росіяни безуспішно штурмували позиції поблизу Діброви. Під вогнем артилерії вкотре опинилися Невське та Білогорівка. По останній загарбники завдали також удар з авіації. За добу ворог здійснив 103 обстріли Луганщини, випустив 476 снарядів.

У Донецькій області за добу російська армія здійснила 32 обстріли, застосувавши ЗРК «С-300», БПЛА «Ланцет», РСЗВ «Град», артилерію, танки. Під вогнем перебували Краматорськ, Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Велика Новосілка, Бердичі, Благодатне, Дніпроенергія та інші.

Пошкоджено 20 житлових будинків (з них чотири багатоквартирні), школу, склад, ЛЕП, чотири гаражі, три автомобілі, приміщення лабораторії, будівлю Укрзалізниці, поле пшениці, три вантажівки.

На Донеччині за добу троє людей загинули і четверо були поранені.

Вночі протиповітряна оборона збила над Миколаївською областю чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136. Також вночі ворог атакував Миколаїв. Є влучання в об'єкт промисловості. Зранку по Очакову росіяни завдали артилерійських обстрілів.

Вночі з акваторії Чорного моря по Одесі ворог випустив шість крилатих ракет «Калібр». Усі ракети знищила ППО. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. Поранення дістав літній чоловік. 21 дрон Shahed-136 був знищений ППО на підльоті з моря в Одеській області.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 95 обстрілів (випустили 517 снарядів), з них по Херсону ворог здійснив 11 обстрілів (79 снарядів). Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів. Через російську агресію троє людей дістали поранення.