На австралійському узбережжі знайшли уламок космічної ракети

Великий уламок космічного сміття винесло на австралійське узбережжя. Про це розповіли в Австралійському космічному агентстві, повідомляє Ліга.net.

У мережі опублікували фото частини "іноземної космічної ракети-носія" поблизу затоки Джурієн-Бей у величезному штаті Західна Австралія. Агентство наразі намагається з'ясувати, кому це належить.

У Твіттері поширюються припущення, що об'єкт може бути третім ступенем ракети LVM3, яка запустила індійський місяцехід "Чандраян-3", зважаючи на те, що запуск було видно з Австралії. Але на викинутому на берег об'єкті, схоже, дуже багато водоростей та інших морських мешканців, які подорожують "автостопом", що характерно для приблизно триденного перебування в морі.

Інші чутки стверджують, що уламок може бути третім ступенем іншої індійської ракети – полярної ракети-носія (PSLV).