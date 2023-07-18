Макрон готує перестановки в уряді, прем'єр залишиться – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом готує зміни до складу уряду, але прем'єр Елізабет Борн збереже свою посаду. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Le Figaro, повідомляє Європейська правда.

Журналісти неофіційно дізналися, що Макрон вирішив залишити Елізабет Борн на посаді прем'єра "для стабільності" і нещодавно повідомив її про це.

Зі свого боку, Елізабет Борн після підтвердження від Макрона повідомила, що хотіла б деяких змін в уряді і передасть президентові свої пропозиції цього тижня.

"Перестановки можуть відбутися найближчими днями, масштаби поки що невідомі" , - зазначає видання.

Раніше ЗМІ дізналися, що у вівторок Макрон запрошує міністрів із їхніми подружжям на вечерю до Єлисейського палацу.

Хоча такі зустрічі перед літньою паузою в роботі є досить традиційними, цього разу журналісти пов'язали її з можливими змінами в уряді.

Як відомо, одними з останніх серйозних викликів для Макрона став опір непопулярній пенсійній реформі, а також несподівані масштабні заворушення після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.